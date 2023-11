Domani a Tolfa Giornata della Telemedicina: visite gratuite nella farmacia comunale • Terzo Binario News

Era stata oggetto di un convegno al teatro Claudio alcuni mesi fa e esperti, medici e operatori sanitari ne avevano spiegato i meccanismi e soprattutto i vantaggi, e adesso la telemedicina arriva a Tolfa.

Infatti, domani dalle 9 alle 13 si potranno effettuare presso la farmacia comunale delle visite gratuite dove sarà possibile controllare: pressione sanguigna, saturazione del sangue, glicemia, peso corporeo, temperatura, elettrocardiogramma e televisite mediche. Ciò grazie alla collaborazione del personale della Farmacia Comunale, della MyG e dell’amministrazione locale.

“La pratica della telemedicina non è molto frequente in Italia al contrario dei paesi esteri dove oramai è diventata una prassi – afferma l’assessore ai servizi sociali Alessandro Tagliani -. Sono molto entusiasta della scelta fatta di portarla a Tolfa.

Così facendo i cittadini avranno la possibilità di effettuare visite specialistiche senza spostarsi dal luogo dove risiedono e grazie alla strumentazione che verrà fornita potranno monitorare i loro parametri vitali direttamente da casa”.

“Abitare in un borgo come il nostro non deve più essere un limite – aggiunge l’assessore -, anzi dobbiamo far capire e ai nostri giovani che la qualità della vita è nettamente superiore e vale la pena di restare. E magari a chi viene a farci visita di trasferirsi a Tolfa”.