Diritti degli animali, Pascucci: “Pensare a nuove cliniche veterinarie pubbliche” • Terzo Binario News

Alessio Pascucci, candidato alle Elezioni Regionali: “Animali un vero e proprio componente delle famiglie italiane. Da Sindaco approvai un regolamento che fu preso ad esempio da tanti Comuni”

Oramai gli animali sono diventati a pieno titolo dei componenti ufficiali della maggior parte delle famiglie italiane. Su dieci famiglie, probabilmente non si farà tantissima fatica a trovarne almeno 8 che in casa abbiano uno o più animali, che siano cani o gatti.

Un tema che interessa molto le famiglie italiane e le tantissime associazioni che ogni giorno si impegnano per il benessere e la tutela degli animali.

La politica, su questo tema, è necessario che sia sempre presente, così come le Istituzioni. Un tema che sicuramente in tanti candidati alle prossime elezioni affronteranno nei propri programmi con cui si presenteranno alla città.

È un tema anche del programma di Alessio Pascucci, candidato alle elezioni Regionali del Lazio tra le fila di “Verdi e Sinistra” per Alessio D’Amato Presidente.

“Gli animali per tantissimi italiani rappresentano oramai un vero e proprio membro della famiglia – ha detto Alessio Pascucci – da pochissimo anche per me, con l’arrivo a casa di una meravigliosa gattina di nome Cassie di cui mi sono subito innamorato. Già da Sindaco di Cerveteri, la nostra Amministrazione, grazie al lavoro della Consigliera Roberta Rognoni, purtroppo prematuramente scomparsa, fu tra le prime in Italia ad approvare un regolamento comunale per la tutela e i diritti degli animali che più volte è stato preso come un modello da seguire”.

“La Lista Verdi e Sinistra – conclude Pascucci – lavorerà intensamente sul tema dei diritti degli animali, pensando anche alla nascita di cliniche veterinarie pubbliche e cimiteri per animali”.