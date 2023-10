Dionisi su Etruskey: "Turismo fondamentale per lo sviluppo del Litorale Nord" • Terzo Binario News

“Il turismo è un comparto centrale nelle politiche di sviluppo del litorale nord del Lazio.

Lo avevamo affermato già nel 2020 nel nostro “Piano Strategico per lo Sviluppo”, lo abbiamo confermato contribuendo a costituire e a sviluppare la Dmo Etruskey, che oggi rappresenta un esempio virtuoso e un precedente da seguire in tema di collaborazione pubblico privato per lo sviluppo del territorio”.

Lo ha dichiarato Cristiano Dionisi, Presidente di Unindustria Civitavecchia, a margine dell’evento “Unica identità, unica rete, unica destinazione: strategie per lo sviluppo”, organizzato dalla Dmo presso la sede dell’Autorità portuale di Civitavecchia.

“Questa partnership rappresenta un esempio virtuoso e un precedente da seguire in tema di collaborazione pubblico privato per lo sviluppo del territorio.

Uno degli obiettivi che dobbiamo porci è quello di superare la frammentazione dell’offerta che ci contraddistingue ed elevare le competenze, che sono il cuore pulsante di un’accoglienza integrata e digitale. Attraverso il lavoro di coordinamento della Dmo, e con un processo che necessariamente deve stabilizzarsi e potenziarsi negli anni, l’Etruria meridionale potrà finalmente posizionarsi come un hub turistico di percorsi dedicati, valorizzando il ruolo che hanno i due siti Unesco, le località del litorale e quelle della bassa Tuscia”.