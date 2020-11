Dal Liceo Cardarelli a Cambridge fino al Quirinale: Alice Bastianelli nominata Alfiere del Lavoro - Terzo Binario News

La studentessa Alice Bastianelli, che ha conseguito nell’anno scolastico 2019-2020 la maturità classica, verrà premiata al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro creando così un legame ideale fra gli studenti e i Cavalieri.

Il “Premio Alfiere del Lavoro” viene conferito ai migliori 25 studenti a livello nazionale, dopo una selezione che tiene conto del voto ottenuto all’Esame di Stato, dei risultati scolastici dei primi quattro anni delle scuole superiori, nonché della valutazione conseguita al termine della scuola media. Alice merita una menzione particolare perché nel suo percorso di studi ha sempre raggiunto il massimo dei voti.



Entusiasta il Dirigente Scolastico, dottoressa Laura Piroli, che ha appreso con molto piacere la notizia dell’ultimo successo accademico di Alice: “Ne sono naturalmente felice, ma non posso dire di esserne sorpresa, avendo seguito da vicino la sua brillante carriera liceale. – dichiara – Alice, che ha frequentato il Liceo Classico dell’Istituto “Vincenzo Cardarelli”, è stata un’eccellenza sin dal primo giorno, una di quelle studentesse che ogni insegnante vorrebbe avere nella propria classe”.

“Curiosa e perfezionista, rigorosa ma intuitiva, ha saputo cogliere le opportunità che la scuola le

ha offerto, realizzando uno straordinario percorso di crescita personale, sia come studentessa sia come cittadino. Tutto ciò ci rende molto orgogliosi e, da dirigente, non posso fare a meno di rivolgere un pensiero di stima e apprezzamento per i docenti che l’hanno seguita negli anni delle superiori e che hanno saputo nutrire lo spirito e le passioni di Alice. Ora si apre per lei un nuovo scenario ricco di sfide. Il nostro augurio è che le possa affrontare con l’entusiasmo che la contraddistingue e che le possa superare rimanendo sempre fedele a sé stessa”.

Alice racconta di aver ricevuto questa notizia quando era appena arrivata in Inghilterra, dove attualmente studia nella prestigiosa Università di Cambridge, dopo una selezione tra studenti proveniente da tutto il mondo, accumunati dalla passione per ciò che studiano: “Essere stata inclusa tra i 25 ragazzi in Italia nominati Alfieri del Lavoro è per me allo stesso tempo un grande onore e una grande responsabilità, rappresentando i ragazzi italiani che si sono dedicati, e continueranno a dedicarsi, con continuità ed impegno allo studio. Per tutto questo ringrazio gli insegnanti che ho incontrato fino ad ora, che porterò sempre con me, e che hanno sempre stimolato e alimentato la mia curiosità”.