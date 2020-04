Coronavirus: in provincia di Roma 49 nuovi casi positivi e tre morti, altro guarito al Covid Spoke di Palestrina - Terzo Binario News

Sono 49 i nuovi positivi nella provincia di Roma, mentre ieri ammontavano a 51. Questi dati divulgati sabato 11 aprile e relativi ai territori di competenza di Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Asl Roma 6.

Nel dettaglio, la Asl Roma 4 ha quattro nuovi casi positivi: deceduto uomo di 88 anni. Sei i pazienti guariti e 2091 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Richiesto audit su procedure RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia.

Per la Asl Roma 5 abbiamo nove nuovi casi positivi e zero decessi. Guarito un uomo di 94 anni, il secondo al Covid Spoke di Palestrina. Sono 2220 le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Al Nomentana Hospital in corso gli ultimi trasferimenti dei pazienti presso altre strutture di RSA Covid o ospedaliere in base alla disposizioni mediche.

Infine la Asl Roma 6: 36 nuovi casi positivi e 10 pazienti guariti. Due i decessi: una donna di 94 anni e una donna di 87 anni, entrambe con patologie pregresse. Novantacinque persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attenzionate due case di riposo e 3 RSA.