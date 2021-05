Coronavirus Fiumicino, "andamento dei contagi in salita" - Terzo Binario News

“Il numero totale di positivi nel territorio di Fiumicino, secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, è oggi di 247”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Tra questi – spiega – 128 sono donne e 119 uomini, l’età media è di 41 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.30. Il 57% dei casi si registra tra Fiumicino e Isola sacra, il 7% sia a Focene che Fregene, il 6% ad Aranova”.

“Purtroppo la situazione non ci deve far stare tranquilli – aggiunge il sindaco – poiché non siamo ancora usciti dall’emergenza sanitaria. Analizzando infatti l’andamento dei dati nelle ultime due settimane (come potete vedere nel grafico) un elemento emerge inequivocabile: con il passaggio dalla zona arancione iniziata il 6 aprile all’attuale zona gialla, iniziata il 26 aprile, e dopo tutte le chiusure per le festività pasquali, il risultato è che siamo saliti dai 174 casi del 23 aprile (dato più basso da inizio anno) ai 247 casi di oggi, con un trend che non si ferma”.

“Attenzione dunque – conclude – perché se non siamo rigorosi, mano a mano che si riapre avremo questo fenomeno sempre più visibile. A Passoscuro, poi, la Asl in accordo con la dirigenza scolastica ha predisposto un provvedimento di chiusura e messa in quarantena di tre classi, dopo il verificarsi di 11 casi di positività e la verifica dei contatti stretti dei positivi. Si raccomanda senso di responsabilità, evitando qualsiasi tipo di forzatura al di fuori delle indicazioni delle autorità sanitarie. Tutti noi vorremmo che già fossimo nella normalità, purtroppo ancora non lo siamo. Stanno andando avanti con grande impegno da parte della Regione le vaccinazioni: il Lazio è primo tra le regioni italiane per numero di vaccinati e organizzazione efficiente degli hub. Questa è l’unica prospettiva che ci porterà, questo sì, al superamento di questa tragedia”.