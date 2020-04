Sono 4463 gli attuali casi positivi Covid19 nella Regione Lazio: 2892 sono in isolamento domiciliare, 1384 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 187 sono ricoverati in terapia intensiva. Questo quanto riferito mercoledì 22 aprile.

Tra le altre cose, sono 370 i pazienti deceduti e 1142 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5975 casi.