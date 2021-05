Coronavirus: 177 positivi a Roma e 292 nel Lazio, i dati di lunedì 24 maggio - Terzo Binario News

“Oggi su quasi 10mila tamponi nel lazio (-775) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 14mila test, si registrano 292 nuovi casi positivi (-121), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1219 (-36). I guariti 1263, le terapie intensive sono 194. Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a Roma citta’ sono a quota 177”. Così Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità.

“Diminuiscono i casi e i ricoveri, stabili le terapie intensive, lieve aumento dei decessi. Numero dei casi e’ il piu’ basso dallo scorso ottobre. Continua frenata del trend di incidenza** vaccini, in prime 3 ore circa 6mila i cittadini del Lazio che hanno prenotato il vaccino in farmacia. Ottimo risultato che rafforza strutturalmente la rete vaccinale di prossimita’** da domani martedi’ 25 maggio alle ore 24 prenotazione per fascia di eta’ 43/40 anni (1978/1981)** da domani martedi’ 25 maggio avvio prenotazioni per personale aire, italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a roma.** abbiamo chiesto al commissario figliuolo di tener conto nella ripartizione dei vaccini del personale delle ambasciate e delle somministrazioni gia’ effettuate ai residenti di altre regioni per un totale di circa 100mila dosi”.

“Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.it asl roma 1: sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si regista 1 decesso;asl roma 2: sono 86 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 3 decessi;asl roma 3: sono 18 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi;asl roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registra 1 decesso;asl roma 5: sono 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 4 decessi;asl roma 6: sono 23 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.nelle province si registrano 62 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h”.

“Nella asl di Latina sono 31 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.Nella asl di Frosinone si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.Nella asl di Viterbo si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.Nella asl di Rieti si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi”.