Copre la targa per entrare nella ztl, 61enne denunciato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale sul territorio per prevenire e contrastare le condotte irregolari alla guida e garantire il rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza stradale, della mobilità cittadina e di aree soggette a particolari limitazioni alla circolazione, come le Zone a Traffico Limitato del centro storico.

Proprio nel corso dei servizi di vigilanza nelle aree della ZTL, uno degli ultimi casi di accesso irregolare mediante espedienti finalizzati ad aggirare i controlli elettronici è stato intercettato da una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) in via Urbana, area oggetto di particolare attenzione per la ricorrenza di comportamenti analoghi.

Durante il servizio di controllo, gli operanti hanno notato una Smart che oltrepassava il varco con il portellone posteriore abbassato in modo da occultare la targa e sottrarsi così alla rilevazione elettronica degli accessi. Il veicolo è stato fermato dalla pattuglia e al termine degli accertamenti, il conducente, un cittadino italiano di 61 anni, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per l’occultamento della targa. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la violazione al Codice della Strada per l’accesso non autorizzato nella ZTL, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Dall’inizio dell’anno sono oltre un centinaio i casi accertati e perseguiti dagli agenti del I Gruppo Centro e del GPIT, impegnati nei controlli delle aree maggiormente interessate dal fenomeno. Tra gli stratagemmi più ricorrenti figurano le alterazioni delle targhe mediante modifiche di lettere e numeri con nastri adesivi e l’occultamento attraverso l’apertura dei portelloni, mentre le violazioni più frequenti sono legate agli accessi contromano o in senso vietato.

Diversi anche i casi di clonazione delle targhe e di accessi fraudolenti alle ZTL scoperti grazie alle indagini avviate dalla Polizia Locale, a seguito dell’accurata analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.