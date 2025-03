Controllati gli ortofrutta fra Prati e Trionfale: multe e sequestri di Roma Capitale e Nas Carabinieri • Terzo Binario News

Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto delle irregolarità nel settore commerciale e alla tutela della salute dei consumatori, nella giornata di ieri, gli agenti del I Gruppo “Prati” della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con i NAS dell’Arma dei Carabinieri, hanno svolto una serie di controlli mirati nel territorio del I Municipio, nella zona compresa tra Prati e Trionfale.

L’operazione ha riguardato in particolare le attività ortofrutticole e minimarket, con verifiche sulle condizioni igienico-sanitarie, sulla vendita di alimenti e sull’occupazione del suolo pubblico. In due minimarket è stata accertata la preparazione di cibi senza le necessarie autorizzazioni, configurando un potenziale rischio per la salute dei consumatori.

Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 70 chili di frutta e verdura, risultati privi dei requisiti di tracciabilità e conservazione idonea. La merce sottratta al commercio sarà destinata al Bioparco. Le sanzioni amministrative elevate ai responsabili variano tra 1.000 e 3.000 euro, con provvedimenti anche per occupazione abusiva di suolo pubblico pari a circa 20 metri quadri e mancata esposizione dei prezzi di vendita.

Questa attività si inserisce in un più ampio piano di controlli avviati in diverse zone della città per garantire il rispetto delle norme sanitarie e commerciali e tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini.