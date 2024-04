Contro la Sorianese sarà "esodo" di tifosi del Cerveteri • Terzo Binario News

Domenica gli Etruschi sul campo della capolista cercano punti per salvarsi

Arriva la carica dei tifosi verdeazzuri, pullman verso il completo per Soriano . Per i cervi è il primo dei quattro esami per la salvezza

C’ è massima attenzione per la trasferta di domenica a Soriano nel Cimino. I verde azzurri non saranno soli, il bus messo a disposizione, per il quale ci sono ancora posti a disposizione, sarà gremito di tifosi che partiranno anche in auto. Piano e compagni nel corso della settimana hanno lavorato a buzzo buono per arrivare a Soriano, e sfidare la squadra più forte del girone.

I tifosi sono fiduciosi, la speranza di poter raggiungere la salvezza diretta non è tramontata. I sostenitori che si muoveranno per la città cimina, che dista 80 km da Cerveteri, non faranno mancare il loro forte sostegno, condiviso da molti altri tifosi che si aggiungeranno all’ultimo minuto.

I cervi a quattro gare dalla conclusione, sperano e hanno le carte in regola per ottenere la permanenza nella categoria, che questa tifoseria è il minino che può sognare.