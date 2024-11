Consiglio a Ladispoli su bilancio di previsione, Peba, ospedale e scuolabus • Terzo Binario News

L’assise fissata per il 5 novembre alle 18

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in sessione straordinaria di prima convocazione, per il giorno 5 novembre 2024 alle ore 18:00 e in seconda convocazione alle ore 18.30 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno:

1 Comunicazioni del Sindaco;

2 Surroga del consigliere comunale cessato dalla carica per accettazione della nomina ad assessore e convalida subentrante;

3 Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell’articolo 175 comma 2 del tuel 267/2000 (var 22/2024);

4 Approvazione “Piano per l’ eliminazione delle barriere architettoniche (P.e.b.a.)”. Comune di Ladispoli;

5 Realizzazione di un ospedale della comunità nel comune di Ladispoli. via Aurelia km 41,5. Pnrr-Missione 6- Salute – Componente c1-reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale m6c1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (ospedale della comunità). Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art.14 del dpr 380/2001;

6 Affidamento del servizio di trasporto scolastico alla società in house Flavia servizi s.r.l. Approvazione: a) “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex art 14 comma 3 d.lgs. n. 201/2022)”; b) capitolato d’appalto; c) schema contratto di servizio. Determinazioni.