Comunità Energetiche a Santa Marinella, il Paese che Vorrei rilancia con un incontro domenica • Terzo Binario News

Il Paese che Vorrei rilancia il tema delle Comunità energetiche.

Lo farà domenica 19 febbraio presso la sala del Carmelo alle 16.30 proseguendo il lavoro capillare di divulgazione sul tema, che ha cominciato nello scorso maggio e che ha infine condotto alla nascita della prima Comunità di Santa Marinella, A Tutto Sole il 3 dicembre 2022.

“In un periodo storico come questo dove la preoccupazione politica prevalente dovrebbe essere rivolta ai cambiamenti climatici e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili – fa sapere il Paese che Vorrei – non possiamo sottrarci dal favorire tutte le azioni che vanno nella direzione della sostenibilità e della tutela del territorio, a partire da quello che viviamo tutti i giorni.

Perciò assistiamo favorevolmente alla sempre maggiore partecipazione di cittadini che sono per la via pulita all’energia e si adoperano per creare dal basso le Comunità Energetiche Rinnovabili. Questo processo lo abbiamo promosso e incoraggiato sin dall’inizio, siamo giunti alla costituzione della prima Comunità energetica di Santa Marinella, “A Tutto Sole”, e continuiamo a farlo con il prossimo incontro organizzato per il 19 febbraio allo scopo di stimolare e rafforzare nel paese la consapevolezza dell’importanza di questo tema.

Da soli non si può che delegare ai gestori, invece – insieme – in comunità possiamo provvedere, sia pure parzialmente, al nostro approvvigionamento energetico, e questo ci rende più forti. Insieme si può agire in positivo e segnare una via, attribuire a ciascun cittadino un ruolo attivo per organizzarsi e ottenere risultati più avanzati ed efficaci.”

Al prossimo incontro del 19 febbraio, interverranno Lorenzo Casella, consigliere comunale de Il Paese che Vorrei, Clelia Di Liello, presidente della “Comunità A Tutto Sole”, e Mauro Gaggiotti, esperto CERS – ènostra coop.