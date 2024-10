Comprarono reperti archeologici a Cerveteri: famiglia danese li vuole restituire • Terzo Binario News

Spacciati per legali, erano esposti in un’auto fuori dalla necropoli: il figlio dell’ingegnere che li comprò cerca di farli tornare a casa

In un articolo del quotidiano britannico The Guardian il racconto di questa storia curiosa.

“I reperti dovrebbero provenire da una tomba etrusca, sembrano databili al VI secolo a.c. e sono ancora ricoperti di terra il che, scrive il Guardian, farebbe pensare a una provenienza illegale.

Bent Søndergaard, scomparso ad aprile, ha sempre raccontato a moglie e figli di aver comprato gli oggetti da un signore che li teneva esposti nel bagagliaio di un’auto e sosteneva di avere un permesso ufficiale per venderli.

Solo dopo Søndergaard avrebbe realizzato che la cosa era quantomeno sospetta.

Un racconto che sembra una scena de La Chimera, il film di Alice Rorwacher girato a poche decine di chilometri da Cerveteri, tra Civitavecchia e Tarquinia, con un Josh O’ Connor rabdomante che guida una banda di tombaroli a caccia di necropoli etrusche.

Ora i figli di Bent, Mads Herman ed Elin Søndergaard, un ingegnere civile e una fisica, ispirati da un crescente movimento di persone che scelgono di restituire reperti di provenienza illegale ai loro paesi di origine, si sono messi in contatto con le autorità italiane per esaudire il desiderio già espresso dal padre di restituire i pezzi in loro possesso.

Che non sono di poco valore. Tra i vasi comprati a Cerveteri, infatti, c’è anche una oinochoè, un recipiente per il vino che un esperto contattato dalla famiglia, Christos Tsirogiannis del dipartimento di Archeologia di Cambridge, ha definito “bella e intatta” e che viene valutata circa 5 mila sterline”.

