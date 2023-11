Civitavecchia, scoprire il Mondo dei Funghi con il Corso di Formazione Micologica 2023 • Terzo Binario News

Sei appassionato di funghi o desideri scoprire l’interesante mondo della micologia? La LIPU Sez. Civitavecchia-Monti della Tolfa, in collaborazione con l’Associazione BIOMA, è lieta di annunciare che sono aperte le iscrizioni al Corso di Formazione Micologica 2023.

Il corso di formazione micologica è un’opportunità unica per acquisire conoscenze specializzate sulla raccolta di funghi epigei spontanei e altri prodotti del sottobosco nella Regione Lazio, in conformità con la Legge Regionale N. 32/98 e le successive modifiche.

Cosa offre il Corso:

Lezioni in Aula: Le lezioni si terranno presso il Centro Sociale Polifunzionale “Giuseppa Ledda”.

Il corso comprende un’escursione didattica che ti consentirà di mettere in pratica ciò che hai imparato in aula. Durante questa esperienza sul campo, avrai l’opportunità di raccogliere e identificare i funghi in un contesto naturale.

Calendario delle Lezioni: Il corso si svolgerà nei seguenti giorni: 11, 18, 25 novembre e 2 dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Inoltre, è prevista un’escursione didattica il 19 novembre dalle ore 09:00 alle 12:00.

Partecipazione: la partecipazione al corso è a numero chiuso, ed è richiesta un’età minima di 14 anni. Questo assicura una formazione di qualità e un’attenzione personalizzata per ciascun partecipante.

Responsabile del Corso: Jessika K. Pinget Barrios (Micologa) e Fabio Scarfò, Laureato Magistrale in Scienze Forestali e ambientali sarà il docente di sostegno, pronto a condividere la sua vasta conoscenza.

Non perdere l’opportunità di esplorare il mondo affascinante dei funghi e di acquisire le competenze necessarie per una raccolta responsabile.

Come Iscriversi:

Per ulteriori informazioni sul corso e per procedere con le iscrizioni, ti invitiamo a contattare Alessia Colle, Delegata LIPU Sez. Civitavecchia-Monti della Tolfa, al numero 327 345 5315 o tramite email all’indirizzo civitavecchia@lipu.it. In alternativa, puoi rivolgerti a Simone Di Mauro dell’Associazione Culturale Naturalistica BIOMA al numero 340 404 6439 o via email all’indirizzo info@culturabioma.it.