Civitavecchia a Firenze per il 'TourismA 2026', il salone dell’archeologia e del turismo culturale • Terzo Binario News

Civitavecchia sarà presente all’edizione 2026 di ‘ tourismA ‘, il salone dedicato all’archeologia e al turismo culturale, che si terrà a Firenze dal 27 febbraio al 1° marzo 2026, presso il Palazzo dei Congressi. L’evento rappresenta una significativa occasione di confronto tra istituzioni, enti e operatori, ed è dedicato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale.

La città parteciperà ai tavoli di lavoro in rappresentanza dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato al Turismo, portando con sé le proprie tradizioni e le numerose attrattive storico-archeologiche che ne caratterizzano l’identità.

Per il Sindaco Marco Piendibene, questa partecipazione è ” un’opportunità strategica per far conoscere le eccellenze di Civitavecchia e per consolidare la città come meta culturale di rilievo, dimostrando come turismo e cultura possano camminare congiuntamente per sostenere lo sviluppo del territorio ”.

L’Assessora alla Cultura, Stefania Tinti, riferisce che ”essere presenti a tourismA significa raccontare la storia e le tradizioni della città, valorizzarne i siti culturali e archeologici e promuoverne una fruizione consapevole e sostenibile”.

L’Assessore al Turismo Piero Alessi dichiara: ”La partecipazione al salone è un momento per confrontarsi con operatori e istituzioni, per condividere esperienze e progetti innovativi, e per presentare Civitavecchia come una città capace di unire storia, arte e accoglienza turistica “.

Con la partecipazione a tourismA 2026, Civitavecchia conferma il proprio impegno nella valorizzazione dei propri siti storici e nella promozione della cultura e del turismo, considerati degli elementi chiave per la crescita e per lo sviluppo della città