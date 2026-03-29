 Chiudono una notte sulla A12 lo svincolo di Civitavecchia Nord e l'area San Liborio Est • Terzo Binario News

Chiudono una notte sulla A12 lo svincolo di Civitavecchia Nord e l’area San Liborio Est

Mar 29, 2026 | Civitavecchia, Tarquinia

a12 civitavecchia nord

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: 

-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo Civitavecchia Porto; 

-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata nel tratto compreso tra la barriera Aurelia e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia.