Si presenta l'avviso di partenariato pubblico-privato per valorizzare Terme e Museo di Civitavecchia • Terzo Binario News

Alle 11 giovedì 2 aprile alla Biblioteca Comunale Cialdi piazza Calamatta

Giovedì 2 aprile alle ore 11 presso la Biblioteca Comunale Cialdi ci sarà un’occasione di confronto e approfondimento dedicata alle prospettive di valorizzazione del patrimonio culturale di Civitavecchia.

L’iniziativa, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Lazio, sarà dedicata alla presentazione dell’Avviso per la raccolta di proposte di partenariato speciale pubblico-privato, uno strumento volto a favorire nuove forme di collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati.

L’incontro rappresenta un momento importante per illustrare obiettivi, modalità e opportunità offerte dall’Avviso, che nasce con l’intento di promuovere e valorizzare due luoghi simbolo della storia e dell’identità culturale della città di Civitavecchia.

L’Avviso è rivolto a operatori economici, enti, associazioni, fondazioni e soggetti del Terzo settore con esperienza nei beni culturali, nel turismo e nella valorizzazione del patrimonio. Il progetto mira a rafforzare la fruizione e il ruolo strategico culturale e turistico dell’Area archeologica delle Terme Taurine e del Museo archeologico nazionale, attraverso la collaborazione con soggetti privati, singoli o associati.

La scadenza per la presentazione delle candidature, inizialmente fissata per il 17 marzo 2026, è stata prorogata fino al 15 maggio 2026.

Interverranno:

Elisabetta Scungio, Direttrice della Direzione regionale Musei nazionali Lazio;

Lara Anniboletti, Direttrice del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia e dell’Area archeologica delle Terme Taurine;

Viola Corbari, Funzionario architetto della Direzione regionale Musei nazionali Lazio.

Ingresso libero, senza obbligo di prenotazione.