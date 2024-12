Chi rimane a terra in caso di overbooking? Ecco come avviene l'esclusione dei passeggeri • Terzo Binario News

Sebbene nella maggior parte dei casi non si verifichino problemi quando ci si deve imbarcare su un aereo ci sono casi in cui possono sorgere situazioni in cui alcuni passeggeri rimangono a terra, questa situazione in genere è dovuta all’overbooking.

L’overbooking è una pratica comune nel settore aereo e si verifica quando le compagnie vendono più biglietti rispetto ai posti effettivamente disponibili sul volo, basandosi sulla probabilità che alcuni passeggeri non si presentino all’imbarco.

Tuttavia, quando tutti i viaggiatori si presentano, alcuni di loro possono essere esclusi dalla partenza. In questi casi, la normativa europea garantisce ai passeggeri il diritto a un risarcimento pecuniario – in questi casi ci si può rivolgere a professionisti come questa agenzia di rimborso voli per fare la richiesta – oltre a forme di assistenza come pasti, bevande e, se necessario, il pernottamento.

Ma scopriamo di più su come avviene l’esclusione dei passeggeri e in che modo potersi proteggere.

Come avviene l’esclusione dei passeggeri in caso di overbooking

Il problema dell’overbooking si manifesta quando tutti i passeggeri prenotati si presentano per il volo e il numero di viaggiatori supera la capacità dell’aereo. In questi casi, alcune persone vengono escluse dalla partenza.

Quando si verifica una situazione di overbooking, le compagnie aeree seguono una procedura specifica per gestire l’esclusione dei passeggeri.

La prima fase è quella della richiesta di volontari che vogliono rinunciare al loro viaggio. Questa prima azione intrapresa dalla compagnia aerea è cercare volontari disposti a rinunciare al proprio posto e per indurli a rinunciare in genere offrono dei vantaggi come:

Un voucher di viaggio.

Rimborso parziale o totale del biglietto.

Sistemazione su un volo successivo.

Pernottamento in hotel, se necessario.

Questa soluzione è preferita in quanto evita conflitti con i passeggeri e consente di gestire la situazione in modo più rapido e pacifico.

Se non si trovano volontari sufficienti, la compagnia aerea allora deve procedere con la selezione forzata di alcuni passeggeri da escludere. I criteri di esclusione possono variare, ma in genere includono:

Classe di prenotazione: i passeggeri in classe economica potrebbero avere una priorità inferiore rispetto a quelli in business o prima classe.

i passeggeri in classe economica potrebbero avere una priorità inferiore rispetto a quelli in business o prima classe. Ordine di check-in: chi si presenta per ultimo al banco del check-in ha maggiori probabilità di essere escluso.

Invece tra coloro che sono tra gli ultimi ad essere chiamati troviamo:

Passeggeri frequent flyer: i viaggiatori abituali o con status elevato nel programma fedeltà della compagnia aerea hanno meno probabilità di essere selezionati.

i viaggiatori abituali o con status elevato nel programma fedeltà della compagnia aerea hanno meno probabilità di essere selezionati. Famiglie con bambini: spesso hanno una priorità maggiore rispetto ai viaggiatori singoli.

Diritti dei passeggeri in caso di overbooking

I passeggeri nel caso vengono esclusi da un volo a causa di overbooking hanno comunque dei diritti specifici, sanciti dalle normative internazionali e dall’Unione Europea.

In particolare, il Regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce i seguenti diritti per i voli che partono da un paese UE o operati da compagnie aeree europee devono dare una compensazione dai 250 ai 600 euro a coloro che non hanno potuto salire sul volo.

Inoltre, è obbligatoria l’assistenza ai passeggeri che include: pasti, bevande, accesso a internet e alle chiamate, e una sistemazione in hotel se passa una notte prima di poter prendere il volo successivo.

L’overbooking è una pratica comune nel settore aereo, ma le compagnie aeree devono seguire procedure precise per minimizzare i disagi per i passeggeri.

Sapere come avviene l’esclusione e quali diritti spettano nel caso in cui si sia stati tra gli esclusi, e non si sia potuto viaggiare, è molto importante al fine di poter minimizzare gli inconvenienti e ottenere anche le giuste compensazioni da parte della compagnia aerea.