Check, sempre chiuso in un recinto si merita una famiglia che lo ami • Terzo Binario News

Provincia di Pistoia: Check, circa 2 anni, maschio intero. Tenuto sempre fisso in questo piccolo recinto fin da cucciolo, non ha nemmeno un guinzaglio! La famiglia non lo vuole più da tempo, e non vede l’ora di rinunciarci. Lui lì ha davvero pochissimi contatti con altri esseri viventi, ma si è potuto vedere che si dimostra tranquillo con altri cani e con le persone, una volta fuori dal recinto. Ha chip ed è vaccinato, ed ha davvero bisogno di trovare una sistemazione alternativa, anche momentanea! È una taglia media abbondante, tipo incrocio bernese con border collie. Vi prego, fate girare prima che venga ceduto al primo che passa.

Se potete aiutare in qualunque modo, contattatemi per messaggio Whatsapp al numero 329 2264181, Vanessa, provincia di Pistoia.