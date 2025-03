Gold e Maya due splendidi Amstaff che si meritano di essere adottati • Terzo Binario News

MAYA, qui sotto, bellissima amstaff di taglia media è nata 1.4.2018. E’ stata accalappiata il 18 agosto 2024 nel comune di Gaggiano Mi con il suo compagno GOLD.

E’ socievole con gli umani, dominante con i suoi simili, non inseribile in contesti con altri animali. Ideale per lei una persona esperta, consapevole della tipologia della razza.

Gold, foto del titolo, E’ stato accalappiato il 18 agosto 2024 nel comune di Gaggiano Mi con la sua compagna MAYA. E’ socievole con gli umani, non inseribile in contesti con altri animali.

Ideale per lui una persona esperta, consapevole della tipologia della razza.

MAYA E GOLD SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane MilanoVia Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.itsiamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAMaperto tutti i giorni, tutto l’annodalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159