C'è la "Casa delle famiglie" nel Municipio IV • Terzo Binario News

Servizi per famiglie vittime di sfratto, donne sole con figli e padri separati, molti spazi per i cittadini

Un nuovo progetto, “Casa delle famiglie”, è stato presentato nei giorni scorsi dal presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti. Con lui il sindaco, Roberto Gualtieri e l’assessora alle Politiche sociali Barbara Funari.

“Un progetto unico nel suo genere – dice Umberti – dove si mescolano insieme accoglienza e il quartiere nella sua interezza. All’interno della struttura ci saranno servizi per famiglie vittime di sfratto, donne sole con figli e padri separati, con molti spazi per i cittadini: sale polifunzionali all’interno della struttura, aree giochi per i bambini (con giochi per disabili), area cani e la predisposizione di un playground o orti didattici per le scuole”.

“Un contesto bellissimo – insiste Umberti –dove i cittadini del quartiere si sentiranno a casa loro, tutto inserito in una grande area verde. Costo dell’intervento 5,4 milioni di euro, probabile apertura fine 2025. Mettiamo a segno in quel quadrante un’altra grande opera che si aggiunge al Centro per la disabilità e alla ristrutturazione del Centro Culturale “Gabriella Ferri”, fondi giubilari che sommati raggiungono 17 milioni di euro circa.

Mai nessuna amministrazione aveva investito a Largo Beltramelli cifre di questo genere”.