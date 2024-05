Addio ai tralicci: al via la rimozione nel Municipio XI • Terzo Binario News

“Ci siamo!”. Gianluca Lanzi, presidente del Municipio XI, annuncia l’avvio – da via del Tempio degli Arvali – del cantiere di Terna per la rimozione dei tralicci dell’elettrodotto che attraversa il territorio che governa.

Il minisindaco, poi, spiega: “La prima fase dei lavori riguarda la rimozione dei cavi e dei tralicci fino a viale Ventimiglia, al Trullo. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, a partire da domenica sarà istituito il divieto di sosta in alcuni tratti del parcheggio centrale di viale Ventimiglia”.

Una volta terminata la prima fase, conclude Lanzi, “il cantiere si sposterà verso Monte Delle Capre, Casetta Mattei, Corviale e negli altri Municipi percorsi dall’elettrodotto, fino a giungere alla rimozione completa dello stesso entro 4-5 mesi”.