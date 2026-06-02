Caterina Battilocchio presenta a Roma “La Guardiana” (editore Garzanti), suo romanzo d’esordio • Terzo Binario News

Mercoledì 3 giugno, alle ore 18,30, presso la libreria Spazio Sette di Roma (via dei Barbieri 7), a dialogare con l’autrice sarà Nadia Terranova

Il romanzo, pubblicato da Garzanti nella collana Narratori Moderni, racconta la storia di Mora, una donna che, dopo la perdita della nonna Tita, lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, luogo delle estati d’infanzia. Qui inizia a lavorare in una casa circondata da roseti senza spine, dove incontra persone che le affidano le proprie storie come fossero romanzi. Mora decide così di diventarne la custode, trascrivendole per sottrarle all’oblio. Ma una storia è ancora taciuta: quella che comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca.

La guardiana è un romanzo sul potere della memoria, sui legami familiari, sulle storie che restano sommerse e sull’urgenza di ascoltarle prima che vadano perdute. Al centro del libro c’è il rapporto fortissimo tra una nipote e sua nonna, ma anche il percorso di una donna che cerca una direzione nuova, facendo i conti con il passato della propria famiglia e con le ferite di un’Italia difficile.

Caterina Battilocchio è antropologa. Spinta dalla passione per la letteratura, collabora da anni con il mondo dell’editoria. Fin da giovane ha scritto favole e racconti ispirati ai personaggi del suo paese nella Maremma laziale, Tolfa. La guardiana è il suo primo romanzo.

Dettagli dell’evento

Presentazione del romanzo La guardiana

di Caterina Battilocchio

Garzanti

Dialoga con l’autrice Nadia Terranova

Mercoledì 3 giugno 2026, ore 18.30

Spazio Sette Libreria

Via dei Barbieri 7, Roma

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazioni: spaziosette.eventbrite.com oppure info@spaziosettelibreria.it

Contatti stampa Garzanti

Rosanna Paradiso

Responsabile Ufficio Stampa e Eventi

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