"CasacciaXmasParty", una domenica di grande festa con il Rione in Piazza Gramsci • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 15 dicembre in Piazza Gramsci: in programma, DjSet e l’arrivo di Babbo Natale

Babbo Natale con i suoi elfi, un “dispettosissimo” Grinch pronto a fare scherzi, DjSet con Dj Amelì, giochi e laboratori creativi per bambini, zucchero filato e la tradizionale tombolata. Fervono i preparativi in Piazza Gramsci per il “CasacciaXmasParty”, una grande festa per grandi e bambini organizzata dal Rione Casaccia che per l’intera giornata di domenica 15 dicembre, regalerà divertimento e intrattenimento. Ricco il programma di iniziative, dalla mattina fino al tardo pomeriggio.

Subito dopo la Santa Messa della Terza Domenica d’Avvento, celebrata alle ore 09:30, dalle ore 11:00 spazio alla tradizionale “Gara del Tozzetto Ceretano”, accompagnata da un piacevole aperitivo.

A seguire, pranzo di Natale, organizzato in un ambiente confortevole e riscaldato.

Nel pomeriggio, dalle ore 14:00, è tempo di musica con il DjSet della giovane e talentuosa DjAmelì, che accompagnerà l’arrivo di Babbo Natale e allieterà la tradizionale tombolata natalizia.

L’invito ai cittadini a partecipare alla Festa, giunge da Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Le feste e le attività dei Rioni rappresentano una parte importante all’interno del programma degli eventi natalizi di Cerveteri. Sono occasione di unione, di divertimento e simbolo di una tradizione che prosegue. Anche quest’anno, nella consueta location di Piazza Gramsci, i componenti del Rione Casaccia hanno organizzato una grandissima festa natalizia e ricca di appuntamenti, che faranno felici i bambini ma anche gli adulti. A tutti i Rionali, i miei complimenti per il lavoro che sempre svolgono e per l’organizzazione della festa e a tutti i cittadini, l’invito a partecipare e a trascorrere una bella giornata insieme”.

Per informazioni relativamente la Festa e per prenotarsi per il pranzo natalizio rionale, contattare i numeri 3475879620 e 3403099638