Cane ferito, non curato: proprietario denunciato a Roma dalle Guardie Zoofile Earth • Terzo Binario News

L’ hanno trovata con una zampa ferita che la povera cagnolona continuava a leccare e mordere tanto da avere addirittura l’osso esposto.

Il proprietario, un cittadino asiatico si trova nel paese di origine e l’ ha lasciata ad un compaesano che si limitava a darle cibo ed acqua ma che non le ha prestato alcuna cura.

Raggiunto telefonicamente dalle guardie zoofile il proprietario non ha dato spiegazioni esaurienti dello stato di salute del cane ed è quindi scattato il sequestro da parte delle guardie zoofile EARTH capitanate dal coordinatore provinciale Gregorio Ercoli.

Il cane è stato trasportato in una clinica veterinaria dove le sono state prestate le prime cure e poi al canile sanitario La Muratella di Roma.

“Attendiamo il referto medico veterinario della ASL per poter procedere con i nostri legali a depositare denuncia in Procura” ha spiegato Valentina Coppola, presidente dell’associazione EARTH. ” Non prestare cure veterinarie ad un animale che ne necessita è reato, equivale a maltrattarlo e solo a vedere lo stato di quella povera zampa sanguinante vengono i brividi”

L’associazione ha già dichiarato che si costituirà parte civile in giudizio se la Procura rinvierà a giudizio il proprietario perchè simili fatti non possono e non devono restare impuniti.