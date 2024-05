Bandi estivi per l'estate di Cerveteri: tre progetti per il Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare • Terzo Binario News

Tre progetti per promuovere attrazioni e servizi sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare durante il periodo estivo.

Così come lo scorso anno, l’Amministrazione comunale di Cerveteri ha pubblicato la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti per la realizzazione di attrattive varie in occasione della stagione estiva balneare 2024.

Sono tre i progetti che si possono presentare: il primo riguarderà l’allestimento di un’area food ed intrattenimenti serali e attività ludico-ricreative diurne, il secondo per l’allestimento di sport acquatici e balneari, il terzo per l’allestimento di un’area spettacoli.

Termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse, quello del 20 maggio 2024 alle ore 12:00. Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC: comunecerveteri@pec.it, con oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORGANIZZAZIONE PROGETTI STAGIONE ESTIVA BALNEARE 2024”.

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili su

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/avviso-pubblico-progetto-lungomare-2024