Auto si schianta contro il muro: morto il conducente, ipotesi malore • Terzo Binario News

La vittima è un 54enne, l’incidente in via del Casale di San Pio V; sul posto la Polizia locale

Tragedia all’Aurelio. Una Fiat Panda, condotta da un 54enne italiano, è finita contro un muro. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario, l’uomo è deceduto. Il fatto è accaduto poco prima delle 18, in via del Casale di San Pio V, all’altezza del civico 120. Non ci sono altri mezzi coinvolti nel sinistro.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XIII Aurelio. Non è esclusa, tra le ipotesi, che l’uomo possa aver avuto un malore. Al momento sono in corso gli accertamenti dei caschi bianchi. Temporaneamente è stata chiusa via del Casale di San Pio V , tra via Cardinal Pacca e via Aurelia Antica.

c.b.