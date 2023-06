Auto finisce nella buca a Civitavecchia • Terzo Binario News

La vettura finita con l’anteriore destra nello scavo di via Apollodoro

Una vettura poco fa è finita con la ruota anteriore nella buca aperta in via Apollodoro per consentire degli scavi stradali.

Nonostante la presenza delle reti da cantiere e un birillo, l’automobilista è finito lo stesso nella voragine.

