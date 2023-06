Asilo nido a Cerenova, un lettore: «Sbagliato farlo sorgere in un'area verde» • Terzo Binario News

“Nella pagina del sindaco, https://www.elenagubetti.it/, trovo delle cose un pochino che dire a mio avviso strane: “serbatoio di grandi speranze per il futuro”, “standard elevati di vivibilità”, fare di Cerveteri una città più bella, più vivibile, più ospitale e inclusiva, più verde, etc.

Il nostro territorio dispone di ampi spazi verdi allora ne eliminiamo una perché è l’unico posto dove poter fare l’asilo, geniale.

Cementificare un’area verde nel mezzo di una zona residenziale ad alta densità, visto che ci sono dei condomini invece di attrezzare il verde lo eliminate.

Da non addetto ai lavori credo ci siano delle regolamentazioni in merito, riporto alcuni punti che credo sia doveroso fare, facendo altresì presente alla Sindaca che la realizzazione del verde fu fatta durante la nascita delle residenze.

Spazi verdi di quartiere: si tratta in genere di piccole aree verdi presenti in diversi punti del tessuto urbano. Gli spazi verdi di quartiere sono utilizzati prevalentemente dagli abitanti della zona, che utilizzano queste aree con funzione ricreativa, di svago e di incontri.

Pensare a un’altra soluzione? Magari rivalutando la scuola a Castel Giuliano, con una ristrutturazione e/o ampliamento, serve proprio eliminare del verde? Perché non utilizzare dove c’è l’area della multiservizi, dove nel cancello c’è scritto Acea.

Oppure vicino alla caserma dei vigili del fuoco e spostare il deposito-parcheggi vicino all’area ecologica o visto il grande progetto dell’area industriale sull’Aurelia.

Lasciare il verde dove sta, portare le scuole più vicine tra loro, non è che un genitore deve fare la staffetta per portare a scuola i figli, uno in via castel giuliano, l’altro in via dei Tirreni poi all’asilo nido, previsto su via Bernardo Rallo: un giro di quanti km ogni giorno, due volte al giorno per tutta la settimana, diamo una tessera carburanti alla mamma.

Ma visto il grande lungomare e le grandi opere comunali di Pascucci e la sua allieva ora sindaco, trovo difficile trovare progetti che corrispondano al buon senso.

Come la pulizia delle strade a Cerenova, pioggia o sole, macchine parcheggiate non importa ma l’operatore deve lavorare al turno di mattina, perché non fare a giorni indicati, nonostante il disagio del parcheggio per i residenti, ma a orari più di giornata che dire dalle 10.00, forse qui Ladispoli insegna.

Ben venga l’asilo sia chiaro, ma avete cementificato l’aiuola di viale campo di mare per una pseudo pista ciclabile, dove risulta difficile entrarci”.

lettera firmata

