Argo nel canile sta soffrendo, diamogli una vera casa • Terzo Binario News

Nome : ARGO. Sesso : MASCHIO, Eta’ : 7 ANNI. Storia : ARGO viene adottato a 3 mesi circa dal centro Italia, ha vissuto per 7 anni con la sua famiglia al nord ,che un bel giorno decide che avere ARGO è un impegno e quindi la sua presenza non è più gradita in casa.

Doveva tornare in un canile del centro Italia ,ma abbiamo deciso di accoglierlo nel nostro rifugio .

carattere : ARGO sta soffrendo molta la detenzione in gabbia ,e un cane sensibile, estremamente buono e dolce , ha un alta tempra e temperamento, con i cani va d accordo con le femmine e con cani non dominanti, ha dovuto metabolizzare la sua detenzione in gabbia .

Venite a conoscerlo



Ora in Lombardia presso rifugio associazione una luce fuori dal lager per adozione whatsapp 3343016861 – mail canilisaronno@gmail.com

Viene affidata in Lombardia come membro della famiglia

