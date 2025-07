Anuman a Tolfa, Tajani: «Forza Italia pronta a investire sui giovani» • Terzo Binario News

Oggi, nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Tolfa, si è svolta la sesta edizione di Anuman – La Foresta delle Idee, l’evento politico e culturale ideato e organizzato dall’On. Alessandro Battilocchio, quest’anno dedicato al tema delle Periferie.

La giornata si è aperta con l’intervento del Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che ha dato ufficialmente il via ai lavori. Il Segretario Nazionale di Forza Italia ha ribadito la volontà del partito di aprire le porte ai giovani come nuova classe dirigente del movimento azzurro, valorizzandone il talento, la preparazione e la passione civile.

Approfittando di una platea attenta e composta da studenti, giovani amministratori e professionisti under 30, il Ministro Tajani ha rivolto un forte messaggio di responsabilità e fiducia alle nuove generazioni:

«Questo è un momento molto importante per il percorso del nostro movimento giovanile, ma direi di tutto il nostro partito. È un momento di confronto, soprattutto perché i protagonisti sono i giovani, il nostro futuro. Abbiamo il dovere di difendere le nostre idee, soprattutto in queste giornate di Anuman che sono dedicate alla legalità.»

Tajani ha inoltre sottolineato come ogni istituzione – dal Governo al Parlamento, dalla Regione al Comune – abbia un ruolo fondamentale da svolgere, e allo stesso modo ogni persona, a qualsiasi livello, abbia un compito da portare avanti con impegno e senso civico.

All’evento hanno preso parte numerosi esponenti istituzionali e parlamentari: il Capogruppo di Forza Italia alla Camera, On. Paolo Barelli, l’On. Francesco Battistoni, l’On. Raffaele Nevi, il Capogruppo in Regione Lazio Giorgio Simeoni, e i Consiglieri regionali Colarossi e Dionisi. Una mattinata all’insegna dell’ascolto e del confronto diretto tra i vertici del partito e le nuove leve del centrodestra.

L’On. Alessandro Battilocchio, promotore dell’iniziativa, ha dichiarato:

«Grande entusiasmo e partecipazione di under 30 azzurri per questa sesta edizione di “Anuman”: giovani in gamba, preparati, motivati e pronti alle sfide, al fianco del nostro Segretario Nazionale e Vicepremier Antonio Tajani e di Forza Italia. Il nostro territorio anche quest’anno protagonista di un evento politico nazionale che cresce ogni anno. Avanti con il sole in tasca e l’ottimismo della volontà.»

Tra gli interventi istituzionali, anche quello della Sindaca di Tolfa e del Segretario cittadino di Forza Italia Alessandro Tagliani, che ha affermato:

«Come Segretario di Forza Italia Tolfa e Assessore del Comune, sono orgoglioso di poter accogliere nella nostra cittadina una figura istituzionale e politica di altissimo profilo, da sempre attenta ai territori e vicina ai giovani. La sua partecipazione dà ancora più valore a un evento che nasce proprio con l’obiettivo di promuovere cultura, dialogo e impegno civico.

Anuman non è solo un evento, è un’occasione per costruire visioni, condividere idee e rafforzare quel legame tra generazioni che oggi più che mai va custodito e alimentato.

Ringrazio il Presidente Tajani per aver scelto di essere con noi e tutti coloro che rendono possibile ogni anno questa straordinaria esperienza.»

Anche quest’anno Anuman – La Foresta delle Idee si conferma un punto di riferimento per il dialogo tra giovani e istituzioni, in un contesto che valorizza il territorio, la formazione politica e la costruzione di un futuro partecipato.