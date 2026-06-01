Antonio Virtuoso è il nuovo allenatore della Dm84 • Terzo Binario News

Il Presidente Piero Mataloni ringrazia il predecessore Campoli ed augura buon lavoro al nuovo mister: “Sono certo che la sua esperienza rappresenterà valore aggiunto”. Il Dg Oliva: “Lui nostra prima e unica scelta, a lavoro per completare la rosa per la prossima stagione”

Antonio Virtuoso è il nuovo allenatore della Dm84. La compagine giallorossa del Presidente Piero Mataloni, nel pomeriggio di domenica 31 maggio ha infatti annunciato il nome del mister che li guiderà nel prossimo campionato di Prima Categoria. Dopo due salvezze importanti dunque, la squadra nata nel ricordo di Daniele Mataloni, continua nel proprio percorso di crescita mettendo alla guida tecnica con una lunga carriera sia come calciatore, vestendo per tanti anni la fascia di capitano del Città di Cerveteri con cui ha vinto tre campionati, sia in panchina. Pur trattandosi del primo incarico come primo allenatore, Virtuoso infatti negli anni ha ricoperto il ruolo di secondo e di collaboratore tecnico in tante realtà di prestigio del territorio, ultima in ordine cronologico all’Etrurians.

“Antonio Virtuoso è stata la nostra prima scelta sin da subito – ha dichiarato Andrea Oliva, Direttore Generale della Dm84 – negli ultimi giorni molti nomi sono stati accostati alla panchina della squadra ma non abbiamo mai avuto dubbi. Antonio rispecchia lo stile Dm: era un grande amico di Daniele e già dal primo incontro ha dimostrato di voler sposare in pieno il nostro progetto di calcio. Un progetto giovane, con una squadra che può vantare una delle età medie più basse della categoria, che unisce freschezza ed esperienza allo stesso tempo”.

“Questa per noi è la terza stagione consecutiva in Prima Categoria – aggiunge Oliva – una competizione difficile, che ogni anno si rinnova, con compagini sempre agguerrite e che comporta anche trasferte estremamente impegnative. Per noi la Dm non è una semplice squadra: chi conosce la storia di questa squadra, sa perfettamente qual è il nostro obiettivo e qual è il nostro modo di vedere il mondo del calcio. Crediamo che la figura di Antonio sia quella giusta per poter continuare il lavoro svolto da tutta la Dirigenza in questi anni”.

Sul fronte “calciomercato” poi Oliva aggiunge: “La notizia più importante al momento è certamente quella di essere riusciti a riconfermare gran parte della rosa. Lo zoccolo duro della squadra è rimasto con convinzione e con volontà di continuare a portare avanti il progetto. Ci stiamo comunque muovendo e stiamo sondando diversi profili. Elementi che oltre ai valori tattici in campo, possano apportare quel plus da un punto di vista dell’esperienza e del carattere. L’obiettivo è quella di consegnare a Mister Virtuoso una rosa completa in tutti i ruoli il prima possibile, in modo tale da poter affrontare la preparazione nel migliore dei modi ed arrivare ai primi impegni ufficiali già in condizione”.

Si aggiunge agli auguri di buon lavoro al neo allenatore anche il Presidente della Dm84, Piero Mataloni, che dichiara: “Come prima cosa mi sia consentito porgere un sentito in bocca al lupo a Francesco Campoli, che in questa stagione ci ha condotti ad una importantissima salvezza. Le nostre strade si sono divise solamente sul rettangolo di gioco: continuerà ad essere per sempre una figura fondamentale nella storia della Dm. Insieme al Direttore Oliva ci siamo messi subito in moto per cercare una nuova guida tecnica: sono certo che Virtuoso farà un grande lavoro, mettendo a disposizione della squadra tutta la sua conoscenza e capacità calcistica. Come sempre, Forza DM84!”