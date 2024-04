Ambiente e porto allo Stendhal di Civitavecchia • Terzo Binario News

Visita alle quinte turistiche di Sergio Serpente, esperto di portualità, e Simone Montanucci, neolaureato in Economia Aziendale con una tesi su “Aspetti tecnologici e manageriali nella produzione e stoccaggio dell’idrogeno verde”

“Civitavecchia gode di una posizione geografica che rende il nostro porto strategico”.

Inizia così la “chiacchierata” dell’operatore portuale Sergio Serpente con gli studenti delle classi V turistiche dell’Istituto “Stendhal”.

Un esperto di portualità, Serpente, e Simone Montanucci, neolaureato in Economia Aziendale con una tesi su “Aspetti tecnologici e manageriali nella produzione e stoccaggio dell’idrogeno verde”, hanno fornito in dettaglio numeri e attività dello scalo cittadino.

“Lo sviluppo del porto negli ultimi decenni è visibile a tutti, ma può crescere ancora soprattutto nel settore commerciale mentre il crocierismo può essere ulteriormente incentivato con scelte manageriali e politiche mirate. La logistica movimenta nel nostro territorio il 15% della popolazione italiana, un numero impressionante che è destinato ad aumentare.”

“ Il porto crescerà- continua Serpente- grazie ai giovani che emergeranno per la formazione, l’impegno ed il merito. Il lavoro si creerà in primis in ambito portuale grazie allo sviluppo della logistica integrata e anche alla transizione ecologica nell’ambito dell’off shore eolico e dell’idrogeno.”

Simone Montanucci è quindi intervenuto presentando agli studenti il Progetto dell’Idrogeno verde, sottolineando l’importanza di coniugare sviluppo, lavoro e rispetto dell’ambiente. “Proseguire gli studi dopo il conseguimento della maturità è fondamentale- continua Montanucci- perché bisogna acquisire le giuste competenze per entrare nel mercato del lavoro. Due strade possono essere percorse: l’Università oppure gli ITS che , ancora poco conosciuti, si stanno rivelando determinanti per completare la formazione e avere uno sbocco occupazionale.

L’incontro si è concluso con un appuntamento per una visita del porto per “avvicinare”ancora di più gli studenti delle classi V A e VB “B. Croce” alla realtà economicamente più rilevante di Civitavecchia.

Soddisfazione ed apprezzamento da parte della Dirigente Scolastica, professoressa Maria Federici, che auspica ulteriori momenti di incontro e confronto con le realtà produttive del territorio.