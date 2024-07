Allarme di Marietta Tidei: “Preoccupante la situazione occupazionale per l'uscita di Enel da Civitavecchia” • Terzo Binario News

“La situazione che si sta profilando sempre più concretamente a Civitavecchia con la chiusura di Enel della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord desta preoccupazione sia per quanto riguarda i livelli occupazionali che per lo sviluppo economico e industriale della città.

A questo si aggiunge che diverse aziende che lavorano oggi alla ristrutturazione in corso a Montalto di Castro, a settembre termineranno gli interventi e, di conseguenza, ci troveremo con altri inoccupati.

“Ho ribadito le mie preoccupazioni e la richiesta di interventi urgenti e concreti nel corso della Commissione sviluppo economico e attività produttive, che si è riunita oggi pomeriggio su mia specifica richiesta e che ha visto la presenza dell’assessore Roberta Angelilli e dei rappresentanti sindacali, delle associazioni datoriali e del Dott. Amedeo Teti, Direttore del Dipartimento Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e coordinatore della Task force su Civitavecchia”, ha dichiarato la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

“Se da una parte va salutata positivamente la riunione del tavolo tenuta lo scorso 25 luglio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dall’altra è indispensabile individuare, oltre alle proposte oggi in campo legate alla logistica, iniziative di più ampio respiro a livello industriale in grado di tutelare le professionalità e il valore delle imprese locali.

Urge quanto prima entrare nel merito dei progetti arrivati sul tavolo della task force e verificarne impatti ambientali e occupazionali. È necessario partire dal documento unico del territorio e nel solco di quelle direttrici individuare le proposte migliori”, conclude Marietta Tidei.