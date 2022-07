Alla biblioteca comunale di Cerveteri letture e le musiche di Michael Supnick • Terzo Binario News

Venerdì 15 e venerdì 30 luglio appuntamento speciale al Palazzo del Granarone, tra versi, note e il mare

“Ondivagando”, questo il titolo della rassegna di letture e musiche ideata dalla Biblioteca Comunale Nilde Iotti di Cerveteri che per due pomeriggi intratterranno il pubblico all’interno del giardino del Palazzo del Granarone.

Un doppio appuntamento, venerdì 15 e venerdì 30 luglio a partire dalle ore 18:00, che vedrà le letture della Maestra Jole Stragapede e le musiche di Michael Supnick, trombonista e trombettista statunitense apprezzato a livello internazionale.

“Un’iniziativa di altissimo pregio quella organizzata dalla Biblioteca Comunale Nilde Iotti, per la quale mi complimento con tutto il nostro personale dipendente per la minuzia e la passione con la quale è stata organizzata – ha detto la Vicesindaca Federica Battafarano – filo conduttore di entrambi gli appuntamenti, il mare. Un viaggio simbolico accompagnato dalle sonorità di jazz e bossa nova che faranno vivere allo spettatore un pomeriggio di sogni, racconti ed emozioni, tra versi e note”.

“Il primo incontro – prosegue la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Federica Battafarano – è in programma venerdì 15 luglio, dove verranno letti alcuni brani tratti dal libro di Giorgio Bertone ‘Racconti di vento e di mare’, nel secondo appuntamento sarà invece presentato il libro di Mauro Pandimiglio ‘Modus Navigandi – per una pedagogia del mare’, un libro che affronta una tematica molto cara a Cerveteri quale l’accessibilità del mare e la possibilità di viverlo senza barriere non solo fisiche ma anche mentali. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questi due eventi: sarà occasione per trascorrere un pomeriggio culturale davvero importante e godere, in questa estate davvero calda, del piacevole fresco all’ombra del Palazzo del Granarone”.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Per maggiori informazioni contattare il numero 069943285