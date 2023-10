Al via a Civitavecchia il Festival di cultura giapponese • Terzo Binario News

CIVITAVECCHIA, 20 OTTOBRE 2023 – Oggi alle 17:00 la Cittadella della Musica aprirà i battenti al “Festival di cultura giapponese”, che per tre giorni farà immergere i fortunati spettatori nel mondo esotico del Sol Levante.

Si comincia con “Mondo Otaku”, una dedica particolare ai più giovani e a chi da giovane si è appassionato ai fumetti e ai cartoon più rivoluzionari degli ultimi decenni: i “manga” e gli “anime” (parola derivata dell’inglese “animation”). Otaku è una parola giapponese usata per distinguere le persone che condividono la passione per i manga, gli anime, i videogiochi e i loro protagonisti: da Goldrake a Jeeg Robot, da Lady Oscar a Capitan Harlock, a Dragon Ball e ai tantissimi altri che hanno contribuito a creare un fenomeno seguitissimo in tutto il mondo.

Alle 19:00 il sipario si solleverà su “L’usignolo”, un testo ispirato alla fiaba di H.C. Andersen, per la regia di Chiara Carlorosi e Marco Vergati, interpretata da quest’ultimo come unico attore in scena che impersona una galleria di personaggi comici, tragici o grotteschi, accompagnato dalla magia del “teatro d’ombre” che trasformano il palcoscenico in una dimensione incantata. Una magia che, con delicatezza, riesce ad affrontare un tema serio come la folle cancellazione della memoria del passato.