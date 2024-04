Al Galli il Cerveteri si gioca la salvezza contro il Palocco: appello del Sindaco Gubetti a cittadini e tifosi • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 5 maggio alle ore 11:00

“Domenica 5 maggio al Campo Enrico Galli il Città di Cerveteri si giocherà un’intera stagione. Andrà infatti in scena l’ultima gara del Campionato di Promozione, dove vincere sarà fondamentale in chiave salvezza. I verdazzurri se la vedranno contro il Palocco: in caso di risultato positivo i nostri ragazzi avranno la possibilità di giocarsi i play-out in casa e con due risultati su tre, un vantaggio davvero importante per mantenere la categoria. Ai giocatori il mio più caloroso in bocca al lupo e alla cittadinanza, l’invito a gremire le tribune per sostenere i ragazzi. Forza Cerveteri!”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Nonostante una stagione molto difficile da un punto di vista dei risultati – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la squadra del Presidente Andrea Lupi, ha saputo far riavvicinare in maniera calorosa i tifosi, che nelle ultime giornate hanno regalato un vero e proprio spettacolo in tribuna. Domenica sarà importantissimo far sentire il calore della città alla squadra, pertanto auspico che la città risponda in maniera forte e compatta. Sono certa che rappresenteremo il dodicesimo uomo in campo e spingeremo la squadra alla salvezza. Forza ragazzi!”.