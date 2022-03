A Fiumicino sono 391 gli attualmente positivi al Covid-19 - Terzo Binario News

Oggi registriamo un lieve calo nel numero dei contagiati da coronavirus: 391 casi totali, a fronte di 17 nuovi casi e 43 guariti. 203 sono le donne positive, 188 gli uomini, con un’età media di 38 anni. È quanto emerge dai dati forniti oggi dalla Asl Rm3.

Le località maggiormente interessate sono Fiumicino e Isola sacra con il 70% dei casi totali, Parco Leonardo con l’8% e Fregene con il 7%. Sono piccoli segnali che ci fanno ben sperare. Anche se, in realtà, i dati nazionali stanno registrando un aumento generale di casi, in particolare nella fascia giovane della popolazione tra i 10 e i 19 anni. Per questo invito tutti a continuare a seguire le regole in vigore per la prevenzione dei contagi: igienizzare le mani, evitare gli assembramenti e, soprattutto, vaccinarsi.

A dichiararlo è il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino