A Cerveteri una straordinaria mostra dedicata al modellismo statico • Terzo Binario News

Ad organizzarlo per il ventennale di attività, il Gruppo Modellisti Centumcellae: appuntamento sabato 29 marzo in Sala Ruspoli

In Sala Ruspoli fervono i preparativi per un evento straordinario. Sabato 29 marzo alle ore 15:00 inaugurazione della Mostra-Concorso di modellismo aerostatico: oltre 130 iscritti e quasi mille esemplari di modellini.

Ad organizzarla, il Gmc Gruppo Modellisti Centumcellae, che tra l’altro, quest’anno festeggiano i loro primi 20anni di attività.

Troverete nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica, Sala Ruspoli completamente invasa da dei veri capolavori in miniatura, vere opere d’arte che sarà un piacere poter vedere tutte così vicine nella nostra città.

Agli organizzatori dell’evento, sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del nostro Comune, un caloroso in bocca al lupo e il ringraziamento per aver scelto Cerveteri per i propri primi 20anni di attività e a tutti voi, l’invito a visitare la mostra.

A dichiararlo sul proprio profilo Facebook è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti