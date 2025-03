Consiglio comunale aperto sugli impianti di telefonia, la sindaca Gubetti: “Cerveteri sempre in prima linea per la tutela del territorio e dei cittadini” • Terzo Binario News

La Prima Cittadina: “Con il Piano Antenne Comunali approvato dalla nostra Amministrazione, il comune cerite più volte uscito vittorioso in sede di giudizio contro grandi colossi delle tlc”

“Il Piano Antenne del Comune di Cerveteri è valido, corretto e funzionale. A stabilirlo, più volte è stato il Tar del Lazio, che in diverse occasioni ha visto l’Amministrazione comunale uscire vittoriosa da contenziosi legali contro le grandi compagnie di telecomunicazioni.

Tra gli esempi maggiori, quella del Cerqueto e proprio nei giorni scorsi quella nel comprensorio del Sorbo, un impianto che stava per sorgere a pochi metri da una scuola, da una zona estremamente residenziale e con dei vincoli archeologici.

Giovedì 27 marzo si terrà proprio sul tema un Consiglio comunale aperto proprio sull’argomento, al quale sono già molte le realtà associative, i comitati e singoli cittadini che hanno chiesto di poter fare un intervento pubblico.

Così come sempre fatto, come Giunta comunale, insieme al sostegno dei Dirigenti, dei nostri uffici e dell’Ufficio Legale del nostro Comune, in maniera condivisa e partecipata con la cittadinanza, continueremo a lavorare per fare in modo che Cerveteri e l’intero territorio sia tutelato da impianti di telefonia e dall’inquinamento elettromagnetico che ne deriva, garantendo allo stesso tempo la dovuta e necessaria copertura del servizio di comunicazione e connessione”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Sull’argomento è necessario precisare un aspetto fondamentale: oggi Cerveteri, grazie ad una precisa volontà politica di questa Amministrazione è dotata di un Piano Antenne Comunali, approvato all’unanimità durante il Consiglio comunale del 30 novembre del 2023. Un traguardo fondamentale per raggiungere l’obiettivo di diventare una città ‘elettrosmog free’ che ci siamo prefissati con comitati e cittadini. Le recenti vittorie in sede di giudizio da parte del Comune di Cerveteri, certamente non un avvenimento di ogni giorno quando ci si trova di fronte a colossi delle telecomunicazioni, conferma quanto il lavoro dell’Ente sia stato corretto ed efficace sul tema. Un lavoro per il quale è doveroso da parte mia ringraziare il nostro attuale Vicesindaco Riccardo Ferri, l’ex Assessore Francesca Appetiti, i Dirigenti comunali Architetto Fabrizio Bettoni e Manuela Lasio, i tecnici di P.R.A.E.E.T che hanno contribuito alla stesura del Piano e ovviamente gli Avvocati Marco Terracciano e Valerio Morini, che sempre hanno saputo far valere le verità e gli interessi dell’Ente davanti ai Giudici”.

“Giovedì in occasione del Consiglio comunale aperto torneremo nuovamente ad affrontare l’argomento – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – come Amministrazione saremo sempre in prima linea per tutelare il territorio e i cittadini tutti”.