A Cerveteri aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale partecipato gratuito - Terzo Binario News

Ad organizzarlo il Comune di Cerveteri e da Le Odìssere Teatro in collaborazione con il CDM – Campo di Mare Teatro Festival

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di teatro partecipato gratuito E adesso parliamo di te… organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con CDM-Campo di Mare Teatro Festival e il Comune di Cerveteri, all’interno del progetto sostenuto dalla Regione Lazio attraverso il fondo Por Fse Lazio 2014/20.

Il percorso formativo, previsto da febbraio a giugno 2022, sarà condotto da Odelle Piscitelli Leoni (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro) e Paola Giglio (attrice, formatrice, drammaturga) e coinvolgerà cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza limiti di età e/o formazione residenti nel territorio di Cerveteri, Ladispoli e comuni limitrofi.

Le Odìssere teatro è una compagnia teatrale, produce spettacoli, propone percorsi formativi, organizza festival e progetti culturali in sinergia con il territorio del Lazio. La formazione artistica dà voce alla nuova drammaturgia contemporanea, realizzando progetti innovativi, sperimentando contaminazioni artistiche e rivolgendo lo sguardo e la ricerca sul tempo che viviamo.

Durante il laboratorio verrà creato un gruppo di lavoro e un luogo protetto, dove poter condividere la propria esperienza. Sperimentando i linguaggi del teatro, della scrittura creativa e della musica, saranno proposti esercizi collettivi e individuali, per i quali non sono necessarie competenze o esperienze teatrali precedenti. Nel corso del laboratorio verranno trovate le forme e i modi in cui ognuno potrà esprimersi secondo la propria creatività e sensibilità. All’interno del laboratorio si svilupperà un cantiere di idee, storie e ricordi legati al territorio, che costituiranno il materiale creativo per la prossima produzione di Le Odìssere Teatro, che debutterà a Luglio 2022 alla seconda edizione di Campo di Mare Teatro Festival.

L’esperienza di “teatro partecipato” vuole essere un momento di condivisione profonda per le persone che vorranno prendervi parte, nelle condizioni straordinarie di una comunità in costruzione. Le Odìssere Teatro sta cercando persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di avvicinarsi al teatro e di partecipare al percorso di creazione di un’opera collettiva.

Le attività inizieranno il giorno 25 febbraio 2022, tutti i venerdì dalle 18 alle 20 in sala Ruspoli, in piazza Santa Maria a Cerveteri, fino a giugno 2022. Il laboratorio, a numero chiuso e totalmente gratuito, è riservato a coloro che sono in possesso di Green Pass rafforzato.

Per partecipare al laboratorio, occorre inviare una mail di candidatura con i seguenti dati: nome, cognome, età, luogo di residenza, nazionalità e una piccola presentazione in cui racconti qualcosa di te, all’indirizzo leodissereteatro@gmail.com, entro e non oltre il 24 febbraio 2022.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://leodissereteatro.it/ o contattare al numero 3332918917 o via mail leodissereteatro@gmail.com.