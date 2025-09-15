A Case Grifoni a Cerveteri i corsi dell’Associazione “Amici della Musica” • Terzo Binario News

Lezioni individuali per formare nuovi musicisti ma anche per inserire nuovi elementi all’interno del Gruppo Bandistico Cerite

A Cerveteri, nei locali di Case Grifoni in Piazza Santa Maria ritornano i corsi di musica promossi dall’Associazione “Amici della Musica”, prestigiosa realtà artistico-musicale del territorio diretta dal Maestro Augusto Travagliati, già Direttore del Gruppo Bandistico Cerite e componente di numerosi gruppi orchestrali di grande rilievo nazionale.

Lezioni individuali di saxofono, clarinetto, tromba, pianoforte, violino, batteria, pianoforte, chitarra, canto: docenti estremamente qualificati impartiranno lezioni per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla musica e imparare a suonare uno strumento. Non c’è età per iscriversi ai corsi: unico requisito richiesto, voglia di imparare e di divertirsi con il linguaggio universale della musica.

Anche quest’anno inoltre, si rinnovano le lezioni di improvvisazione jazz di tromba, tenute dal trombonista e trombettista statunitense Michael Supnick. Una vera e propria eccellenza nel litorale che la scuola “Amici della Musica” può vantare all’interno dell’offerta formativa. Amici della Musica si pone non solo l’obiettivo di far avvicinare le persone al mondo della musica, ma anche quello di incontrare nuove musicisti e musiciste da poter inserire con il tempo all’interno del Gruppo Bandistico Cerite, la banda musicale di Cerveteri.

“Come ogni anno ripartono i corsi organizzati a Case Grifoni – dichiara Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – il Maestro Augusto Travagliati e i tanti docenti della scuola, sono pronti a ricominciare le lezioni. ‘Amici della Musica’ rappresenta una vera e propria eccellenza nel campo artistico di Cerveteri, oltre a formare tanti nuovi musicisti che compongono il Gruppo Bandistico Cerite, di cui andiamo estremamente orgogliosi. Con l’occasione, rivolgo al Maestro Augusto, al Presidente Aurelio Badini e al Segretario Carmelo Aiello i miei complimenti e ringraziamenti per il grande lavoro che da tantissimi anni svolgono per la promozione e la cultura musicale nel territorio”.

Per informazioni e iscrizioni, contattare i numeri 3396067067 e 3805339289