Weekend di controlli da parte della Polizia: sei arresti e un denunciato - Terzo Binario News

Continuano i servizi ad “Alto Impatto” nella capitale disposti con apposita ordinanza dal Questore: Celio, Esquilino, Porta Maggiore, Trastevere, Trevi Campo Marzio, Prati i quartieri maggiormente interessati ai controlli per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid – 19 ma anche per la prevenzione e repressione dei reati così detti predatori e lo spaccio di stupefacenti.

Dalle 19 di sabato sera gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato vari posti di controllo durante i quali sono stati fermati numerosi veicoli. Identificate circa 150 persone di cui 15 cittadini stranieri, 14 con precedenti penali e una persona denunciata a piede libero per inosservanza ordine dell’autorità.

Gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Celio, diretti rispettivamente da Giuseppe Sangiovanni e Maria Sironi, hanno arrestato per tentata rapina aggravata in concorso C. P di 20 anni, D. S. M. di 19 anni che, insieme a due minorenni, hanno aggredito 3 ragazzi in Largo di Torre Argentina allo scopo di asportargli soldi e cellulari ma senza riuscirvi e sono stati rintracciati poco dopo dagli agenti giunti sul posto.

Invece gli agenti del commissariato Prati diretto da Filiberto Mastrapasqua hanno arrestato per furto aggravato N. Z., un cittadino georgiano di 41 anni, che ha asportato un cellulare poggiato sul tavolo di un locale ad una cittadina italiana. Grazie all’app installata sul telefono, i poliziotti sono riusciti a localizzare il telefono e l’autore del furto.

A Trastevere gli agenti, diretti da Maria Placanica, hanno fermato un giovane che, trovato in possesso di cocaina, è stato segnalato come previsto alla Prefettura. Verifiche effettuate anche nei confronti di 9 gli esercizi commerciali al cui interno non è stata rilevata alcuna inosservanza.

Infine, gli agenti del commissariato di Anzio e Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, hanno arrestato un cittadino romeno di 20 anni per furto aggravato di autovettura. Quest’ultimo insieme ad un complice, nel tentativo di darsi alla fuga, ha cercato di scontrarsi contro la vettura di servizio per poi abbandonare l’auto rubata al centro della carreggiata. Iniziate immediatamente le ricerche dei 2 fuggitivi, il 20enne romeno, D. M. C., è stato individuato e tratto in arresto. Si ricerca il complice.