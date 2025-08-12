Tromba d'aria su Cerveteri, tanta paura ma nessun danno • Terzo Binario News

Sembrava che ci si dovese preoccupare per l’allerta caldo e invece si Litorale Nord a far paura è stata una tromba d’aria che per fortuna è passata senza laaciare danni.

Segnalata per lo più su Marina di Cerveteri, ha poetato con sé tuoni e lampi a monte costringendo gli stabilimenti a chiudere gli ombrelloni

Due minuti di pioggia, come raccontano dalla Nautica Campo di Mare, con nuvole a monte che si sono via via alleggerite.

Nello stabilimento era in corso un torneo di calcio balilla traslocato sotto il gazebo coperto.