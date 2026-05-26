Trofeo italiano di beach rugby, a Maccarese vincono i Sand Bulls • Terzo Binario News

Partecipazione, sport e divertimento sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato la giornata di sabato 23 maggio presso lo stabilimento balneare Fiamme Oro, dove si è disputata la tappa inaugurale del VI Trofeo Italiano di Beach Rugby.

La competizione, che ha visto affrontarsi cinque squadre per un totale di dieci partite, si è conclusa con la vittoria dei Sand Bulls.

Il torneo è stato particolarmente equilibrato e intenso, tanto da essere deciso solo nelle ultime due gare: le prime tre classificate — Sand Bulls, Crazy Crabs e Navy Gators — hanno infatti chiuso tutte a quota nove punti, frutto di tre vittorie ciascuna.

A determinare il podio è stato quindi il numero di mete realizzate, come previsto dal regolamento. Ai piedi del podio si sono classificati i Tren Bulls, mentre i Wild Porks hanno concluso al quinto posto. A dirigere gli incontri sono stati gli arbitri della Federazione Italiana Rugby, Gabriel Chirnoaga e Francesco Pier’Antoni. L’evento, che ha visto il coinvolgimento di oltre 300 persone, è stato organizzato e pianificato da Massimo Maurotto. Oltre allo spettacolo del beach rugby, durante la manifestazione si è svolta anche una dimostrazione di beach tag rugby organizzata dalla Federazione Italiana Rugby, con protagonisti i ragazzi Under 14 vincitori della Coppa CONI. L’esibizione è stata coordinata da personale FIR, nello specifico da Adriano Conti e Alessandro Bascetta.

Al termine del torneo si sono svolte le premiazioni. Il direttore dell’evento, Giancarlo Burei, ha consegnato il Trofeo Opes Italia Long Range ai Crazy Crabs, squadra proveniente da Frascati. Il Trofeo Fiamme Oro Fair Play è andato a Daniele Coppa dei Crazy Crabs, premiato da Eligio Ranieri, direttore del centro balneare Fiamme Oro. I Navy Gators, terzi classificati, sono stati premiati da Valerio Vicerè, direttore tecnico del settore giovanile delle Fiamme Oro Rugby. I Crazy Crabs hanno ricevuto il riconoscimento per il secondo posto da Marco Palmarini, consigliere del Comitato Regionale Lazio, mentre il trofeo per il primo posto è stato consegnato ai Sand Bulls da Emanuela Sessa, consigliera del Comitato Regionale Lazio.

Le dichiarazioni di Massimo Maurotto: «La Sezione Rugby del GS Fiamme della Polizia di Stato Fiamme è soddisfatta di come sia andata la prima giornata del Trofeo Beach Rugby 2026 della FIR organizzata presso il nostro Centro Sportivo Balneare Fiamme Oro di Maccarese. I preparativi nei giorni antecedenti l’evento sono stati intensi ed hanno coinvolto tutto lo staff tecnico e dirigenziale affinché ogni cosa si realizzasse nel migliore dei modi. I ringraziamenti di rito vanno al Presidente dr. Montini ed al vice presidente dr. Niglio che hanno sostenuto l’iniziativa. Il mio personale ringraziamento va anche a Zeno Zanandrea, dirigente FIR responsabile nazionale del rugby a 5, ed a Massimo Camerin responsabile della Segreteria Rugby a 5, per il loro supporto costante.

E non posso sottrarmi dal condividere la soddisfazione con tutti coloro che hanno presenziato e contribuito alla giornata: il Diretto Evento Giancarlo Burei, il medico di campo dr. Federico Liparulo, il Direttore del Centro Sportivo Balneare Fiamme Oro Eligio Ranieri, gli arbitri CNAR Gabriel Quirnoaga e Francesco Pier’Antoni, il Presidente e consiglieri del Comitato Regionale Lazio-Fir, gli atleti del settore seniores e juniores presenti con i tecnici del Settore Giovanile che dirigo, gli atleti e dirigenti dei club intervenuti. Con l’augurio di poter riorganizzare l’evento per la prossima stagione.»

Fotografo dell’evento: Nello Corrado