Torna ad Allumiere "Rock e i Suoi Fratelli" • Terzo Binario News

Venerdì 13 Giugno e sabato 14 Giugno dalle 19 al parco del Risanamento

Ritorna ad Allumiere Rock e i Suoi Fratelli, storica rassegna di gruppi rock locali organizzata in origine dal gruppo Arsura e che si è protratta per molti anni quale unica rassegna di gruppi locali del territorio.

Dopo un periodo di assenza ritorna di nuovo ad infiammare le serate in collina, organizzata ora dalla neonata Ass. “Rock e I Suoi Fratelli”, un’associazione per la promozione della cultura musicale promossa da donne e uomini di Allumiere e Tolfa, presentando una rassegna di 12 band, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Allumiere, in collaborazione con la rete d’impresa di Allumiere e i produttori gastronomici e vinicoli del territorio.

Durante la manifestazione, quindi, oltre ai concerti, sarà possibile gustare i prodotti tipici del territorio e sostenere direttamente l’associazione affinché le attività della stessa siano sempre più frequenti, qualitativamente rilevanti e il più possibile inclusive.