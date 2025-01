Terzo asilo nido comunale di Cerveteri: firmata la consegna dei lavori alla ditta • Terzo Binario News

Il termine dei cantieri è previsto per il 2026. L’opera è realizzata con un finanziamento Pnrr di un milione e 440mila euro

È stata siglato questa mattina dal Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, alla presenza del Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni e del personale dell’Ufficio Opere Pubblico, il contratto di consegna lavori per la realizzazione del terzo asilo nido comunale.

L’opera, sarà realizzata grazie all’assegnazione di un contributo al Comune di Cerveteri di un milione e 440mila euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Investimento “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

“Si tratta di una nuova struttura di 60 posti, che aggiunti ai 70 già esistenti portano ad un totale di 130 posti per neonati all’interno della nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – dopo dunque l’apertura dell’Asilo Nido Gino Strada, avvenuta nel 2021, e l’avvio dei lavori, anch’essi finanziati dai fondi Pnrr dell’Asilo Nido di Cerenova, Cerveteri si doterà di un terzo asilo nido comunale, il secondo nel Capoluogo, che sorgerà lungo la Via Passo di Palo. La consegna dei lavori ufficializzata oggi testimonia come il lavoro di questa amministrazione non si sia mai interrotto e come grazie al lavoro dei nostri uffici, davvero encomiabili, si sia non soltanto riusciti a raggiungere un nuovo ed ulteriore punto del programma elettorale, ma lo si sia fatto con dei fondi non comunali ma provenienti dal Pnrr, uno strumento fondamentale che già in tantissime altre attività abbiamo dimostrato di saperci aggiudicare”.

“La ditta che eseguirà i lavori è la Edera costruzioni e la fine dei cantieri è prevista per il 2026, data ultima per la rendicontazione di tutte le opere finanziate dal Pnrr – conclude il Sindaco – si tratta di un progetto di grande valore sia da un punto di vista architettonico che di sostenibilità ambientale, una struttura che andrà incontro a tutte le esigenze dell’utenza e delle famiglie. Con l’occasione, rivolgo il mio ringraziamento al Dirigente Fabrizio Bettoni e a tutto il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche che hanno proseguito incessantemente a lavorare affinché l’iter burocratico e amministrativo si sviluppasse in maniera corretta e lineare: un iter che ci porterà alla nascita del terzo asilo nido comunale di Cerveteri”.