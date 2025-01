Spaccio, furti e domiciliari violati: 5 arresti dei Carabinieri a Tor Sapienza • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Tor Sapienza e zone limitrofe, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia, nonché tesi ad innalzare i livelli della sicurezza reale e percepita dai cittadini, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno arrestato due persone, entrambe gravemente indiziate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere state fermate a bordo di un’autovettura a noleggio, in possesso di 9 involucri di crack, 11 involucri di cocaina e 755 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

Un 47enne, di Roma invece, è stato arrestato poiché sorpreso, senza giustificato motivo, all’esterno della propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Altre due persone, infine, una donna del Perù e un cittadino del Cile sono state arrestate, in concorso tra loro, poiché gravemente indiziate di essersi impossessate di alcune confezioni di profumo del valore di 845 euro.

Complessivamente nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato 98 persone e controllati 37 veicoli.

É importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.