Sequestrato yacht d'epoca a faccendiere romano - Terzo Binario News

Un equipaggio composto da militari del comparto navale della Guardia di Finanza ha

condotto a Gaeta (LT) dalla Tunisia lo yacht da regata “Lulworth”, il più grande cutter

aurico del mondo – lungo 46 metri, con un albero di 52 metri e una superfice velica di

oltre 1.300 mq – varato nel 1920.

Il natante, del valore di oltre 10 milioni di euro, era compreso tra i beni oggetto di un

decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale Tribunale nel febbraio

2017, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti del

faccendiere romano Gabriele DE BONO, relativo al suo ingente patrimonio mobiliare –

composto da imbarcazioni e auto d’epoca di pregio, tra cui Ferrari, Rolls Royce,

Bentley e Jaguar – e immobiliare – tra cui lussuose ville nel rinomato quartiere capitolino

dell’Olgiata – stimato in oltre 40 milioni di euro.

Come ricostruito nel corso delle indagini condotte da militari del Nucleo di Polizia

Economico-Finanziaria di Roma della Guardia di Finanza nell’operazione “EXODUS”,

DE BONO, nonostante avesse fittiziamente spostato la residenza dapprima nel Principato

di Monaco e poi a Dubai, era a capo di un’associazione per delinquere che ha gestito

una pluralità di società, nazionali ed estere, utilizzate per l’emissione di fatture per

operazioni inesistenti per oltre 180 milioni di euro – aventi ad oggetto fantomatiche

consulenze e prestazioni di servizi – di cui hanno beneficiato imprenditori:

italiani, interessati ad abbattere in modo significativo il reddito imponibile e ottenere

liquidità da impiegare al di fuori del circuito bancario, ovvero a costituire disponibilità di

denaro occulte oltre confine;

stranieri (in prevalenza cinesi), che potevano, in tal modo, esportare capitali verso i

Paesi di origine evitando il ricorso agli intermediari finanziari abilitati.

Paesi di origine evitando il ricorso agli intermediari finanziari abilitati.

Per tali fatti, DE BONO e altri 4 sodali sono stati destinatari di un’ordinanza di custodia

cautelare nel novembre 2018.

Il pezzo di maggior pregio dei beni riconducibili al faccendiere – schermati mediante una

serie di imprese estere intestate a compiacenti prestanome – è rappresentato proprio dal “Lulworth”, di cui l’imprenditore aveva cercato di far perdere le tracce.

Infatti, il natante era stato spostato dal porto “Le Grazie” di Porto Venere (SP) a quello iberico di Palma di Maiorca (Spagna), da dove era salpato all’inizio del 2017 verso una destinazione sconosciuta.

Gli investigatori del G.I.C.O. di Roma sono riusciti a individuarlo nel mese di aprile dello stesso anno, con l’ausilio del II Reparto del Comando Generale del Corpo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno, presso il porto di Bizerte in Tunisia, dove è rimasto, sotto il controllo e la sorveglianza delle Autorità tunisine, fino a pochi giorni fa.

Il G.I.P. del Tribunale di Roma ha disposto l’affidamento dell’imbarcazione in giudiziale custodia alla Guardia di Finanza, che la impiegherà per lo svolgimento di attività addestrative rivolte al personale del comparto navale organizzate dalla Scuola Nautica di Gaeta (LT).

L’odierna operazione testimonia il costante impegno della Procura della Repubblica, del Tribunale e della Guardia di Finanza di Roma nell’aggressione ai patrimoni illecitamente

accumulati che rappresentano il frutto di condotte criminali.